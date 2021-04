Coronavirus: plus de 3.000 patients dans les hôpitaux, dont plus de 800 en soins intensifs

Le nombre d’infections par le coronavirus continue d’augmenter chaque semaine, mais à un rythme plus lent.

Pour la première fois depuis début décembre, plus de 3.000 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées en Belgique, dont plus de 800 aux soins intensifs. Le nombre d’infections par le coronavirus continue d’augmenter chaque semaine, mais à un rythme plus lent, montrent samedi les chiffres provisoires de l’institut de santé publique Sciensano. Le taux de positivité est, lui, de 7,8 %.

Il y a précisément 3.025 patients Covid-19, dont 801 en soins intensifs, deux chiffres au plus haut depuis début décembre. Entre le 27 mars et le 2 avril, 274 personnes en moyenne ont dû être hospitalisées chaque jour. Sur une base hebdomadaire, cela représente une augmentation de 19 %.