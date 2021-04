Erling Haaland rejoindra-t-il Manchester City ? Pour Pep Guardiola, c’est non

Trois mois avant son ouverture, le marché des transferts est déjà en ébullition avec le dossier Erling Haaland. Son agent Mino Raiola ainsi que son père font des repérages auprès des grands clubs susceptibles de vouloir engager l’attaquant norvégien. Après l’Espagne jeudi pour prendre le pouls à Barcelone et à Madrid, leur jet privé s’était posé vendredi en Angleterre pour voir du côté de Chelsea et Manchester City notamment selon la presse locale. Ça tombe bien : ce même jour, Pep Guardiola, l’entraîneur des Skyblues, était en conférence de presse où il a forcément été interrogé sur le sujet. Sa réponse en a étonné plus d’un.