Messi, Ramos, Alaba…: ces stars en fin de contrat qui vont animer le marché des transferts lors des trois prochains mois

Même si le mercato estival n’ouvrira officiellement ses portes qu’au mois de juillet prochain, le marché des transferts s’annonce plus que jamais mouvementé dans les trois mois à venir. Cette année, particulièrement, plusieurs joueurs phares, occupant des rôles essentiels dans des grands clubs, voient leur contrat toucher à sa fin, et seront libres de tout contrat dès le 30 juin. Ils sont d’ailleurs d’ores et déjà autorisés à négocier avec les clubs de leur choix, et devraient donc prendre leur décision dans les semaines à venir.

Lionel Messi

En tête d’affiche, bien évidemment, le dossier Lionel Messi devrait déchaîner les passions. Restera-t-il, ou non, au FC Barcelone après avoir tenté en vain de quitter le club l’été dernier ? En appointant Joan Laporta à la présidence du club il y a quelques semaines d’ici à peine, les Catalans ont annoncé clairement leur volonté de prolonger le sextuple Ballon d’Or.