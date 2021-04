Borussia Dortmund: Erling Haaland aurait choisi sa future destination

Le feuilleton Erling Haaland se poursuit, et le quotidien espagnol As annonce que la pépite norvégienne aurait pris sa décision. Après les rencontres entre son clan et plusieurs clubs espagnols et anglais (Real Madrid, Barcelone, Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea), l’attaquant du Borussia Dortmund voudrait rejoindre le Real Madrid.

Cependant, le club madrilène refuserait de rentrer dans le jeu de Mino Raiola, l’agent d’Haaland, qui cherche à faire monter les enchères entre les clubs intéressés. Les Merengue préféreraient négocier directement avec le Borussia Dortmund, qui ne semble pourtant pas vouloir se séparer de son attaquant de 20 ans, et qui demanderait entre 150 et 175 millions d’euros, un montant trop important pour le Real Madrid.