Chelsea humilié à domicile par West Bromwich, première défaite pour Thomas Tuchel (vidéo)

Chelsea s’est vu infliger un sévère revers à domicile ce samedi en s’inclinant 2-5 face à West Bromwich, avant-dernier du classement de la Premier League. Cette défaite est la première sous l’ère Thomas Tuchel, qui était sur une série de 14 matches sans défaite toutes compétitions confondues depuis son arrivée le 26 janvier dernier.

Les Blues avaient pourtant ouvert le score à la 27e minute de jeu grâce à Christian Pulisic. Mais peu de temps après, le ciel s’est assombri sur le club Londonien.

Deux minutes plus tard, Thiago Silva s’est vu présenter un deuxième carton jaune, synonyme de rouge et d’exclusion. De quoi donner des ailes à WBA puisque Matheus Pereira a planté deux buts en deux minutes juste avant la mi-temps. Le premier en lobbant le gardien, le second en récupérant un ballon dans le rectangle.