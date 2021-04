Mauvaise opération pour le Borussia Dortmund, battu à domicile contre Francfort (vidéo)

Le Borussia Dortmund a été surpris par Francfort (1-2) samedi dans le cadre de la 27e journée de Bundesliga. Thorgan Hazard a débuté le match dans les rangs du BVB, avant d’être remplacé par Knauff à la 63e minute, tandis que Thomas Meunier est resté sur le banc.

Francfort a ouvert le score après un but contre son camp de Schulz à la 11e minute. Hummels a égalisé juste avant la mi-temps. Le score n’a plus bougé en seconde période, jusqu’à la 87e minute et le but de Silva qui offrait les 3 points aux visiteurs.

L’Eintracht Francfort profite de cette victoire à Dortmund pour reléguer son adversaire du jour à 7 points au classement. Les Aigles de Francfort sont 4e avec 50 points, le BVB pointant au 5e rang avec 43 unités.