Peu de touristes vers la Côte pour le premier jour de la «règle de la fenêtre»

En raison du beau temps, nous vous conseillons de ne pas vous rendre à la Côte aujourd’hui et demain ». La voix préenregistrée qui sort des haut-parleurs n’atteint que quelques voyageurs clairsemés, dans le hall de la gare Centrale. En actualisant la météo et en choisissant un interlocuteur en trois dimensions, le discours devient nettement plus permissif : « Si vous voulez aller à la mer aujourd’hui, il n’y a pas de problème pour l’instant. Vu le mauvais temps, on n’attend pas grand monde ». Le policier en siffloterait presque. À l’instar du personnel de la SNCB, plusieurs d’entre eux ont été spécialement mobilisés pour veiller au respect de la règle de la fenêtre, mise en place à l’issue du Comité de concertation (Codeco) du 19 mars dernier, pour réduire la fréquentation des trains vers la Côte. Mais en quelques jours, les gares bruxelloises – bondées en début de semaine – se sont métamorphosées.