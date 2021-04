Surpris par Waasland-Beveren à domicile, Ostende cède du terrain dans la course aux Playoffs 1

En match d’ouverture de la 32e journée du championnat de football, Ostende s’est incliné à domicile face au dernier du classement Waasland-Beveren (0-2). Les Kustboys ont terminé à neuf suite aux exclusions de Frederik Jakel (77e) et Makhtar Gueye (90e).

Au classement, Ostende reste 4e (49 points) mais pourrait céder cette précieuse position en vue des Play-offs 1 à Anderlecht (5e avec 49 points), lundi. Grâce à Danel Sinani (23e) et Michael Frey (41e), Waasland (18e) revient à un point du Cercle Bruges (17e) et deux de Mouscron (16e). Deux autres matches sont programmés ce samedi : Saint-Trond/Malines à 18h30 et Courtrai/Club de Bruges à 20h45.