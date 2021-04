Hockey: le Léopold méritait mieux face à Bloemendaal

Les Bruxellois abordaient cette demi-finale de l’EHL à Amsterdam avec la ferme intention de réussir une performance face aux Néerlandais de Bloemendaal. Opposés aux grands favoris pour la victoire finale dans ce Final 4 de l’EHL, les protégés de Robin Geens pouvaient enfin s’appuyer sur un effectif au grand complet après les retours de blessure de Tanguy Zimmer, Dylan Englebert, Tom Degroote et Tom Boon. Mais face aux leaders autoritaires de la Hoofdklasse (15 succès et un partage en 17 rencontres), ils étaient bien conscients qu’ils devraient faire preuve d’un réalisme à toute épreuve et de solidité défensive pour avoir une chance de se qualifier pour la finale de la compétition qui, crise sanitaire oblige, ne regroupait que les champions des 4 nations têtes de série de l’épreuve (Allemagne, Belgique, Espagne et Pays-Bas).