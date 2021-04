Amazon reconnaît que certains de ses employés sont contraints d’uriner dans des bouteilles

Les témoignages d’employés pointent notamment le manque de temps pour aller aux toilettes à cause du rythme de travail imposé par Amazon.

Le géant du commerce en ligne Amazon s’est excusé en fin de semaine auprès d’un élu américain pour avoir nié l’existence d’une pratique à laquelle sont parfois forcés ses employés : uriner dans des bouteilles en plastique.

« Nous savons que nos chauffeurs peuvent avoir et ont des problèmes pour trouver des toilettes à cause de la circulation ou parfois de routes rurales, et cela a particulièrement été le cas avec le Covid, lorsque de nombreuses toilettes publiques ont été fermées », a déclaré l’entreprise dans un communiqué publié vendredi.

La polémique a démarré la semaine dernière, par un tweet d’un élu démocrate à la Chambre des représentants, Mark Pocan.

« Le fait que vous payiez vos employés 15 dollars de l’heure ne fait pas de vous un +lieu de travail progressiste+ », accusait-il, « quand vous faites uriner vos employés dans des bouteilles en plastique ».