Karim Belhocine avant SC Charleroi - Mouscron: «On joue notre saison»

C’est peu dire que le Sporting de Charleroi vient de connaître une période compliquée, le coronavirus s’étant invité au sein du vestiaire, touchant quasiment la moitié de l’équipe, le staff et se répandant même jusqu’au sein de la direction carolo.

Il y avait sans doute meilleure manière de préparer l’importante rencontre à venir face à Mouscron, ce dimanche dès 20h45, Karim Belhocine ayant été lui aussi touché par la maladie. « En ce qui me concerne, j’ai eu quelques symptômes modérés. J’ai éprouvé pas mal de fatigue mais disons que j’ai été globalement épargné. Évidemment, ça n’a pas été facile à gérer pour moi et les autres membres du staff. Se retrouver avec les joueurs, travailler et passer du temps avec le groupe, ça nous a manqué. »