La Flandre attend Wout van Aert

Qui d’autre que Wout van Aert pour relayer Philippe Gilbert (2017) et offrir une 70e victoire belge au bout du Ronde ? S’il est le favori du peuple de Flandre et d’une bonne partie des bookmakers, le Campinois se préserve comme à son habitude de tout excès d’optimisme. Le coureur de Lille a certes conquis un probant succès il y a une huitaine, dans le vent nordiste qui a esquinté le peloton de Gand-Wevelgem, mais n’oublie pas que 48 heures plus tôt, sur un GP de l’E3 souvent assimilé au « petit Tour des Flandres », ses jambes s’étaient montrées plus capricieuses. S’il est le coureur le plus efficient de cette première séquence de saison (3 victoires et 5 autres places dans le top 10 en 11 jours de compétition), il sait surtout qu’il lui faudra compter avec plusieurs paramètres qui rendent le scénario compliqué à maîtriser.