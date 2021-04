Waasland-Beveren ressuscité, Mouscron sous pression

Plus mauvaise formation à l’extérieur depuis le début de saison, l’Excel Mouscron n’a encore jamais pris la moindre unité au Mambourg depuis son retour au sein de l’élite. C’est dire si la tâche s’annonce ardue pour les joueurs de Jorge Simao, qui ont trop souvent joué avec leur bonheur. Ce fut encore le cas contre Ostende il y a deux semaines, avec un point qui s’est envolé dans le temps additionnel. Mais s’il y a bien un duel pour lequel les Mouscronnois ont les armes pour lutter avec leurs opposants, c’est celui de ce dimanche contre Charleroi, qui a vécu un mois de mars pour le moins perturbé à cause du Covid-19 qui n’a pas épargné son vestiaire. «Mais ce n’est pas un avantage. Notre adversaire a eu une semaine pour se préparer», commente Jorge Simao, l’entraîneur hurlu, qui se méfie du bloc haut des Zèbres. «Cette équipe procède avec de longs ballons envoyés vers l’attaquant. Les ailiers et la deuxième ligne sont capables de s’infiltrer.