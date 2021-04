Natation: Valentine Dumont à un souffle de son record sur 400 m libre

La nageuse namuroise a été l’une des rares éclaircies dans la grisaille lors de la première journée du tournoi qualificatif pour l’Euro et les Jeux à Anvers.

Les meilleurs nageurs belges n’ont pas vraiment remercié les organisateurs de l’Open Belgian Qualification Meet, ce samedi lors de la première journée de cette réunion censée les aider à réussir les temps limites pour l’Euro de Budapest, à la mi-mai, et les Jeux de Tokyo, cet été. Aucun nouveau nom n’est, en effet, venu compléter les listes déjà établies, dans la piscine du Wezemberg, et on attend avec une certaine impatience la journée de dimanche pour qu’ils rectifient le tir.

Valentine Dumont a toutefois été à deux doigts – à un bras, dirait-on plutôt – d’améliorer son record de Belgique du 400 m libre en s’imposant en 4.09.92, le deuxième temps de sa carrière, à 51 centièmes de son meilleur temps établi l’été dernier à Rome. Partie sans doute un peu trop prudemment, virant aux 200 m en 2.05.38, elle a fini en trombe avec un dernier 50 m en 30.57.