Saint-Trond se donne de l’air en bas de tableau après sa victoire sur Malines

Grâce à Yuma Suzuki.(11e) et Ilombe Mboyo sur penalty (42e), Saint-Trond s’est imposé 2-1 face à Malines samedi en match de la 32e journée du championnat de Belgique de football. Au classement, le club hesbignon (15e) compte 35 points, sept de plus que Waasland-Beveren (18e), vainqueur 0-2 plus tôt dans la soirée d’Ostende (39 points, 4e). Malines, qui a réduit le score par Igor De Camargo (90e) (42 points) reste 10e. A 20h45, Courtrai reçoit le Club de Bruges.

Touché par le coronavirus, Saint-Trond n’avait plus joué depuis le 5 mars et Peter Maes a apporté deux modifications par rapport au onze, qui avait signé un 0-0 à Charleroi. Facundo Colidio a été préféré à Stan Van Dessel et Christian Brüls a remplacé Chris Durkin, suspendu. A Malines, Victor Wernersson était titulaire pour la première fois depuis le 17 décembre et De Camargo a pris place sur le banc.