A-t-on dépassé le pic de la troisième vague ? Yves Van Laethem répond

Pour la première fois depuis début décembre, plus de 3.000 personnes atteintes du coronavirus sont hospitalisées en Belgique, dont plus de 800 aux soins intensifs. Le nombre d’infections par le coronavirus continue d’augmenter chaque semaine, mais à un rythme plus lent, montrent samedi les chiffres provisoires de l’institut de santé publique Sciensano. Le taux de positivité est, lui, de 7,8%. Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem, invité sur le plateau de RTL Info, a fait le point sur ces chiffres.