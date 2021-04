La Belgique a commencé à administrer les premiers vaccins contre le coronavirus le 28 décembre. Trois vaccins sont utilisés aujourd’hui : celui de Pfizer/BioNTech, celui de Moderna et celui d’AstraZeneca.

Plus de deux millions de doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées en Belgique, selon les chiffres les plus récents de l’Institut de santé publique Sciensano.

Actuellement, 1.472.477 Belges ont reçu au moins une première injection de vaccin, parmi lesquels 563.675 se sont vu administrer une seconde dose et sont donc complètement vaccinés. Soit au total, 2.036.000 doses. Ainsi, un peu plus de 6 % (6,1 %) des plus de 18 ans disposent d’une couverture vaccinale complète en Belgique.