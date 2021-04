Mené au score, le Club de Bruges décroche la victoire à Courtrai sur un penalty litigieux (vidéo)

Alors qu’il a ouvert la marque par Zinho Gano (18e), Courtrai n’a pas empêché le Club Bruges de remporter samedi la rencontre comptant pour la 32e journée du championnat de Belgique de football. Eduard Sobol (21e) et Hans Vanaken sur penalty (77e) ont permis aux Blauw & Zwart de compter 73 points en tête du classement, seize de plus que l’Antwerp qui accueille Anderlecht lundi. Courtrai est 14e avec 36 points, et devance d’une unité Saint-Trond (15e), qui a battu Malines (2-1) plus tôt dans la soirée et huit de plus que Waasland-Beveren (18e), vainqueur 0-2 à Ostende (49 points, 4e).