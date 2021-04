KDB a d’abord commencé par un coup franc à la 22e minute. Il s’est élancé pour frapper du pied droit, mais le ballon a heurté la transversale malgré une superbe trajectoire.

Heureusement pour le Belge et son équipe, il a eu plus de réussite en fin de match, avec une passe délicieuse. Il a vu Gabriel Jesus couper dans la profondeur et il lui a placé le ballon en plein sur sa trajectoire. Le Brésilien s’est ensuite joué de la défense avec Raheem Sterling pour planter le deuxième but des Citizens.