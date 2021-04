Tour des Flandres: van Aert, van der Poel et Asgreen partent seuls devant, Alaphilippe en poursuite (direct)

Les «trois fantastiques» que sont Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) et Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) partiront de nouveau avec une énorme pancarte de favoris. L’année dernière, le trio s’était retrouvé en tête de la 104e édition du Ronde, organisée en octobre à cause du coronavirus qui avait chamboulé le calendrier cycliste. Nouveau champion du monde, Alaphilippe avait chuté après avoir heurté une moto dans le final et Mathieu van der Poel avait devancé Wout van Aert dans un sprint royal.