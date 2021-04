Urbi et Orbi: le pape appelle à partager les vaccins avec les pays les plus pauvres

Le pape a appelé dimanche la communauté internationale, dans son traditionnel message de Pâques, à partager les vaccins contre le Covid-19 avec les pays les plus pauvres.

« Dans l’esprit d’un ‘internationalisme des vaccins’, j’exhorte donc toute la Communauté internationale à un engagement partagé afin de surmonter les retards dans leur distribution et en favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres », a déclaré François dans son homélie en la basilique Saint-Pierre, avant la bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au reste du monde.