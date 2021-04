La ministre française des Sports n’écarte pas un report de Roland-Garros

Le deuxième tournoi du Grand Chelem est prévu à Paris du 23 mai au 6 juin, alors que la France est entrée pour la troisième fois en confinement samedi. Une situation qui rend incertaine la tenue du tournoi parisien aux dates prévues.

«Nous sommes en discussion avec les organisateurs de Roland-Garros, pour voir s’il faut le changer de date pour que ça tombe vers une reprise possible de toute la pratique sportive et des grands événements», déclare Roxana Maracineanu. «Bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaye, y compris sur la pratique professionnelle du sport, de limiter les chances de cluster, de propagation du virus».