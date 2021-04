Théâtre National, Monnaie: l’occupation qui déménage (photos)

Aux arts mes citoyens !, Vivre maintenant !, L’art et les gens avant l’argent !, No culture, no future. Si on ne venait pas de traverser la place De Brouckère, on jurerait que ces slogans et banderoles à la grosse peinture rouge marquent la frontière fièrement défendue d’une ZAD. Pourtant, nous ne sommes pas dans les bocages de Notre-Dame-des-Landes mais bien au Théâtre National (TN) de Bruxelles. Ici, on ne lutte pas contre le bétonnage d’une zone naturelle mais contre l’emmurement interminable de la culture pour raison sanitaire.