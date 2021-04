Opéra occupé pour rendre la Monnaie de sa pièce

Autre lieu, autre forme d’occupation. S’ils se sont préparés cette semaine au Théâtre National, s’ils y ont en partie échafaudé leurs plans, les membres du groupe d’occupation de La Monnaie veulent clairement se démarquer de leurs confrères du TN. Leur constat : occuper le TN ne touche finalement que la Ministre de la Culture francophone mais ne fait pas bouger le petit doigt du gouvernement fédéral. En s’emparant de la Monnaie, c’est directement avec le 16 rue de la Loi que les organisateurs entendent dialoguer. Un remake de la Muette de Portici ? Si certains en rêvent, tous espèrent enclencher par le biais de cette institution bicommunautaire un vrai mouvement national. En effet, jusqu’ici, l’occupation de lieux culturels n’a encore contaminé aucune scène flamande. Cela va peut-être changer. D’ailleurs State of the Arts, le pendant flamand de Still Standing for Culture, soutient cette mobilisation.