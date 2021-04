Tour des Flandres: le favori Julian Alaphilippe pris dans une grosse chute à 66 km de l’arrivée (photo)

À l’approche du deuxième passage du Vieux Quaremont, le peloton du Tour des Flandres a été secoué par une grosse chute impliquant notamment les équipes Alpecin-Fenix de Mathieu van der Poel et Deceuninck Quick-Step de Julian Alaphilippe.

C’est à 66km de l’arrivée que les deux équipiers Silvan Dillier et Oscar Riesebeek se sont accrochés, provoquant leur chute et celles de nombreux coureurs dans leur sillage. La formation Deceuninck-Quick Step a particulièrement souffert puisque Kasper Asgreen, Tim Declercq mais surtout l’un des favoris Julian Alaphilippe ont dû mettre pied à terre. Le Danois et le Français sont alors partis en chasse pour rattraper le peloton, dans lequel ils ont pu rentrer sans trop d’encombres. Les deux coureurs Alpecin-Fenix à l’origine de l’incident ont quant à eux abandonné. Après l’exclusion d’Otto Vergaerde en début de course, Mathieu van der Poel ne peut désormais compter plus que sur 3 coéquipiers.