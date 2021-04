Le roi Abdallah de Jordanie a échappé à un «complot»

Demi-frère du roi de Jordanie, le prince Hamza a été placé en résidence surveillée samedi soir. Il aurait joué un rôle dans une tentative de complot contre le roi, ce qu’il dément, non sans vertement critiquer le régime. Des « parties étrangères » seraient aussi impliquées.

Le prince Hamza, ici en 2015. Il serait impliqué dans un «complot» et se retrouve en résidence surveillée à Amman. - HALIL MAZRAAWI/AFP.

Que se passe-t-il au royaume de Jordanie ? Ce petit pays discret de dix millions d’âmes cerné par de célèbres voisins – Israël, la Syrie, l’Irak et l’Arabie saoudite – revient soudain sous les feux de l’actualité car un coup d’État y a été déjoué samedi soir. Demi-frère du roi Abdallah et ex-prince héritier, Hamza bin Hussein, ainsi que sa famille, ont été placés sous résidence surveillée et une quinzaine d’arrestations ont été enregistrées le même soir à Amman. Ce dimanche, le vice-Premier ministre jordanien Ayman Safadi a déclaré que son pays avait déjoué un « complot malveillant », ajoutant que des « parties étrangères » avaient été impliquées.