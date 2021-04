D1A: le Standard vient à bout de La Gantoise et remonte dans le Top 8 (2-1)

On n’a pas fini de parler de cette rencontre entre le Standard et Gand. Si les Liégeois se sont finalement imposés sur leur pelouse, plusieurs phases litigieuses ont fait jaser.

Les Buffalos ont obtenu un penalty à la 36e, mais il a été sauvé par Arnaud Bodart. Qui s’est à nouveau illustré cinq minutes plus tard, sur le deuxième coup de pied de réparation accordé aux hommes de Vanhaezebrouck. Mais la balle est revenue dans les pieds du tireur, Castro-Montes, qui ne s’est pas fait prier pour pousser la balle au fond.

En seconde période, les Rouches sont remontés sur le terrain avec de meilleures intentions. Et ça a payé ! Grâce à Muleka, titularisé à la place de Klauss, d’abord. D’un vrai but de renard des surfaces, le Congolais a relancé le matricule 16 dans ce match. Et c’est Michel-Ange Balikwisha qui a permis aux Rouches de prendre l’avantage. Avance qu’ils ne lâcheront plus.