Mathieu van der Poel: «Vite enfourcher mon VTT pour évacuer la déception…»

Les muscles incandescents, emplis d’acide lactique, il a fini par se rasseoir sur la selle, à quelques décamètres de cette ligne qui, a contrario, lui avait offert l’une des plus belles émotions de sa carrière six mois plus tôt. Mathieu van der Poel s’est alors résolu à accepter la supériorité de son dernier rival avant même de passer sous le portique d’Audenarde, simplement vaincu par plus fort. Un renoncement rarissime pour ce gagneur-né, que l’échec insupporte. « Kasper Asgreen mérite sa victoire, j’ai été battu par un homme plus costaud que moi. Il n’a rien usurpé, le Danois a fait la course, et j’aime ça… »