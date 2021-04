Cinq minutes après le sauvetage de Bodart, Nurio s’effondre à nouveau dans le rectangle: fallait-il siffler ce deuxième penalty pour Gand? (vidéo)

La rencontre de ce dimanche pascal entre le Standard et La Gantoise a été le théâtre d’une incroyable scène. En effet, les Buffalos ont hérité de deux penaltys… à cinq minutes d’intervalle !

Une histoire de pénos. Voilà comment on pourrait résumer la première période de cette joute animée entre le Standard et Gand. Alors que l’on jouait depuis 36 minutes, le défenseur liégeois Moussa Sissako a raté le ballon lors d’un dégagement… et il a shooté dans le pied de Nurio ! Le Gantois s’est effondré, provoquant le coup de sifflet de Monsieur Laforge. Yaremchuk a alors pris ses responsabilités, mais Bodart a arrêté l’envoi de l’Ukrainien !

Toutefois, la joie fut de courte durée pour le matricule 16. Cinq minutes à peine plus tard, le portier principautaire a heurté le même Nurio, lors de l’une de ses sorties pour couvrir un ballon qui sortait en coup de pied de but.