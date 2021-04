Jusqu’à 5 centimètres de neige: voici les prévisions météo de la semaine

Ce soir et cette nuit, le temps sera d'abord sec avec de larges éclaircies, rapporte l’IRM. En seconde partie de nuit, le ciel se couvrira progressivement sur de nombreuses régions. Les nuages pourront d'ailleurs limiter la visibilité sur le relief en fin de nuit. Au même moment, les premières pluies (faibles) toucheront les régions proches du littoral et de la frontière avec les Pays-Bas. Dans l'intérieur, le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest. Au littoral, le vent modéré de sud-ouest deviendra assez fort et s'orientera à l'ouest-nord-ouest à l'aube. Minima de 1 à 6 degrés.