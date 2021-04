Quand les notaires proposent un cloud axé sur la sécurité

Finis les classeurs qui débordent de feuilles, parfois volantes malgré leur importance. Finies les rencontres avec son banquier lors desquelles on stresse après s’être rendu compte que l’on a oublié d’imprimer ses dernières fiches paies.

Pas la peine, non plus, de laisser un accès à un drive à ses proches et aux yeux indiscrets des publicitaires. Depuis décembre, les Belges ont accès gratuitement à un cloud en ligne ultra-sécurisé. Un espace de stockage en ligne made in Google, Microsoft, Apple ou une obscure start’up ? Non, Izimi, est une proposition venue tout droit de la fédération notariale belge.

Un coffre-fort en ligne, c’est ainsi que Fednot présente Izimi. Au-delà de la formule, ce coffre-fort est avant tout un cloud en ligne très sécurisé qui permet de stocker ses documents les plus sensibles, ou, simplement, ceux que l’on ne veut pas égarer.