Michel-Ange Balikwisha: «Être 9e ou 10e au classement, c’est une honte pour le Standard»

En profitant pleinement d’une ouverture magique de Mehdi Carcela, Michel-Ange Balikwisha a non seulement offert la victoire au Standard face à Gand, mais il a aussi inscrit son septième but personnel en championnat, ce qui fait de lui le meilleur buteur du club liégeois dans cette compétition. « Jamais je n’aurais imaginé que cela m’arrive ! », avoue le « gamin » de 19 ans. « Après, sur le plan personnel, je me dis que c’est bien d’être le meilleur buteur du Standard mais être 9e ou 10e, ce n’est pas normal pour le club. C’est une honte pour nous. On ne veut pas rester dans cette position. » Raison pour laquelle Balikwisha veut absolument accrocher ces Playoffs 2 qui ne font pas forcément rêver.