L’attaquant du Standard Jackson Muleka était proche du doublé face à La Gantoise: «Dieu n’a pas voulu me donner ce deuxième but»

Pour la première fois de la saison, Jackson Muleka a réussi à marquer dans deux rencontres consécutives. Déjà buteur à Genk (2-2), le Congolais a remis ça contre La Gantoise dimanche, avec un geste et un but dont il a le secret. « C’est inné chez moi », explique le joueur de 21 ans a parfaitement couper le centre de Siquet sur l’égalisation des siens. « Pour un attaquant, il faut toujours couper au premier poteau et laisser le deuxième aux attaquants de soutien. Je travaille ça depuis tout petit, j’ai ça dans le sang. »