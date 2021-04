Le Standard n’abdique pas et croit toujours aux playoffs 2

Septante jours de disette auxquels il a mis fin au prix d’une prestation d’ensemble de bonne facture, dans la lignée, en deuxième mi-temps en tout cas, de celle signée à Genk avant la trêve internationale, mais aussi d’un engagement total et d’une réaction collective qui lui a permis, en deuxième mi-temps, de retourner une situation bien compromise. Une victoire qui, à l’arrivée, lui permet, à deux matches de la fin de la phase classique, de réintégrer le top 8, dans l’attente des trois derniers matches qui, ce lundi, clôtureront la 32e journée. L’objectif défini par Mbaye Leye et la direction liégeoise est donc atteint pour une équipe liégeoise qui malgré une saison très compliquée ne veut pas abdiquer et qui, vendredi prochain à Eupen puis face au Beerschot, jouera sa participation aux playoffs 2.