Allemagne, France, Pays-Bas...: comment l’épidémie évolue dans les pays voisins

Les restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie, qui s’aggrave dans le royaume néerlandais, ont récemment été prolongées jusqu’au 20 avril.

Depuis le début de la crise sanitaire l’année dernière, les Pays-Bas, qui comptent un peu plus de 17 millions d’habitants, ont enregistré plus d’1,2 million de cas de coronavirus et plus de 16.000 décès liés à la maladie.

Les Pays-Bas ont suspendu les injections de vaccin AstraZeneca pour les moins de 60 ans à la suite de plusieurs cas de caillots sanguins ou thromboses dont au moins un cas fatal, ont annoncé les autorités sanitaires néerlandaises.