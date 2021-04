Kylian Mbappé se dit toujours qu’il est «le meilleur» lorsqu’il monte sur un terrain

L’ego, un ingrédient indispensable à la réussite sportive au plus haut niveau. Voilà ce que pense Kylian Mbappé quand on l’interroge sur le sujet. « Il faut que vous vous persuadiez que vous êtes capable de renverser des montagnes. Les gens ne comprennent pas l’ego mais quand tu n’es pas bien, il n’y a personne qui va venir chez toi te dire que tu es capable de faire ça. Il n’y a que toi et ton état d’esprit. Ce n’est que toi. Il faut se persuader que vous êtes capable de faire de grandes choses », a-t-il confié au cours d’une interview accordée à RMC Sport.