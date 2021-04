Vaccination: une liste d’attente en Wallonie et en Flandre dès ce mardi, quid de Bruxelles?

Par A.-S. L. et la rédaction

Un accord de coopération a été approuvé ce vendredi par les parlements régionaux wallons et flamands en faveur de la plateforme Qvax. Ce système complémentaire permettra aux personnes qui désirent se faire vacciner au plus vite de s’inscrire sur une sorte de banc de réserve, s’il reste des doses de vaccin non attribuées dans les centres (suite à des annulations ou des personnes qui ne se présentent pas).

Attention, toute personne inscrite n’aura pas de facto la priorité. Qvax suit les critères établis par la taskforce vaccination pour les groupes cibles prioritaires, en fonction de l’âge et des facteurs de risque. En clair, ce n’est pas parce que vous êtes réserviste que le coach fera nécessairement appel à vous. Pas de règle du premier arrivé, premier servi, mais un ordre décroissant d’âge. Le système de préréservation sera opérationnel à partir de ce mardi 6 avril.