Ligue des champions: avec Bayern-PSG et Real-Liverpool, deux chocs au programme des quarts

Place mardi et mercredi aux matches aller des quarts de finale de la Ligue des Champions avec comme principale affiche le remake de la finale 2020 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain.

Le 23 août dernier, le Bayern avait mis la main sur sa sixième coupe aux grandes oreilles en écartant le Paris Saint-Germain en finale (1-0). Un peu plus de sept mois plus tard, les deux formations se retrouvent en quarts de finale cette fois avec le match aller à Munich mercredi. Une confrontation qui aura des allures de revanche pour les Parisiens qui seront cependant privés de Marco Verratti et Alessandro Florenzi, tous les deux positifs au coronavirus, et Leonardo Paredes, suspendu.