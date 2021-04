Mauvaise nouvelle pour Dedryck Boyata: le Diable rouge est victime d’une nouvelle blessure

Dedryck Boyata s’est de nouveau blessé avec le Hertha Berlin, a annoncé le club allemand lundi. Le Diable rouge souffre d’une blessure aux ischio-jambiers.

Boyata, 30 ans, était à peine revenu d’une fracture de stress au pied qui l’avait tenu écarté des terrains pendant trois mois. Le Bruxellois avait fait son retour à la compétition en disputant la deuxième période de la rencontre entre les Diables Rouges et la Biélorussie (8-0) mardi dernier.

« Quand un joueur est blessé pendant trois mois et joue directement une mi-temps complète, certaines choses peuvent se passer », a réagi Pal Dardai, l’entraîneur berlinois lundi. « J’ai besoin d’un Boyata à 100 % et nous allons le remettre en forme. Le club passe avant tout et nous payons son salaire. »