Quand la SNCB roulait pour le MR

L’une des révélations les mieux documentées du Clan Reynders (éd. Kennes), à paraître mercredi, est la mobilisation de moyens de la SNCB au service de campagnes électorales du MR. Du personnel de la SNCB a été mobilisé à deux reprises au moins – lors des communales de 2012 et législatives de 2014 – pour distribuer les tracts électoraux de Didier Reynders. « Montez à Bruxelles, on a besoin de vous pour Didier ! », signifiait le président Jean-Claude Fontinoy à ses troupes.

Des documents et des photos que nous publions ci-contre en attestent : ces cheminots ont été utilisés par le MR à des fins électorales. Parfois sur leurs heures de travail, selon l’auteur. « Le responsable de la campagne nous a donné un t-shirt. Il y avait une zone hachurée sur une carte à parcourir à pied, témoigne un salarié de la SNCB dans le livre, et les lundi et mardi 19 et 20 mai 2014, on a distribué la propagande électorale dans les rues de Bruxelles. »