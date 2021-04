Genk fait un grand pas vers les Playoffs 1 en s’imposant à OHL

Avec cette victoire, les Limbourgeois confortent un peu plus leur troisième place au classement.

Genk s’est imposé 2-3 sur le terrain d’Oud-Heverlee Louvain pour le compte de la 32e journée de Jupiler Pro League lundi. Un succès qui permet au Racing de conforter sa troisième place au classement tandis que Louvain voit les Playoffs 1 s’éloigner.

Bien rentré dans son match, Genk faisait mouche sur sa première occasion. Thorstvedt récupérait un ballon après une faute non sifflée sur Bongonda. Le Norvégien décochait une frappe à l’entrée du grand rectangle qui terminait dans la lucarne de Romo, le portier louvaniste (0-1, 7e).

Les Limbourgeois dominaient les débats et passaient par deux fois à côté du 0-2 mais la frappe de Bongonda heurtait le poteau (35e) et celle d’Ito les poings de Romo (39e). Discret en première mi-temps, OHL se montrait trop timoré dans ses offensives et seul Malinov inquiétait Vandevoort (43e).