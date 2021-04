Finale de l’Euro Hockey League: Arthur Van Doren sacré avec Bloemendaal après avoir battu l’Atlètic Terrassa (5-2)

Le défenseur central des Red Lions a été une fois de plus impérial lors de la finale de la prestigieuse compétition européenne. Les Néerlandais n’ont pas fait dans le détail et ils se sont imposés avec panache face aux Espagnols de l’Atlètic Terrassa (5-2).

Il n’y a pas réellement eu de la place pour du suspense lors de cette rencontre ultra-dominée par les Néerlandais qui n’ont pas laissé la moindre chance à leurs adversaires du jour, en finale, de l’EHL, à Amsterdam. Les Mussen, qui avaient éliminé le Léopold, aux Shoots-outs, samedi, lors de la demi-finale, ont pris rapidement les devants puisqu’ils menaient déjà 2-0 seulement 5 minutes de jeu grâce à Yannick van der drift et Thierry Brinkman. Les 2 équipes devaient ensuite affronter une véritable tempête de neige durant près de 10 minutes mais cela n’empêchait pas Pau Cunill, qui évoluait toujours au sein de l’équipe B catalane, en novembre dernier, de réduire le score sur penalty et d’inscrire son 3e but du week-end. Mais Bloemendaal évoluait réellement un niveau au-dessus et Florian Fuschs redonnait 2 buts d’avance à ses couleurs avant la pause. En seconde période, Thierry Brinkman et Tim Swaen mettaient un terme aux derniers espoirs espagnols avant que Jordi Bonastre ne donne son allure définitive, au score, à la 59e minute.