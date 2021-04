Chiffres CIM: l’abonnement numérique cartonne, pour la presse écrite aussi

Les chiffres CIM démontrent que la crise a joué a donné un coup d’accélérateur à la transformation du modèle de la presse quotidienne. « Le Soir » devient le premier journal (numérique et papier) lu en Belgique francophone.

Pour la première fois, en 2020, il y a plus d’abonnés aux produits digitaux du «Soir» (Le Soir Plus) que d’abonnés papier. - Pierre-Yves Thienpont

Un retour massif vers l’information de qualité et la confirmation franche du modèle par abonnement numérique amorcé par les titres de presse quotidienne. S’il ne fallait retenir que deux enseignements de la dernière livraison des chiffres de diffusion publiée CIM (Centre d’information sur les médias), ce seraient ceux-là. Assurément, 2020 marquera une rupture durable dans les courbes des chiffres de diffusion payante des journaux et de leurs versions digitales (mobile et Web).

Année de tous les paradoxes, le besoin d’infos fiables en cette période de crise sanitaire semble avoir à la fois redonné des couleurs aux médias, exposé leur fragilité face un modèle publicitaire à géométrie (trop) variable. Et accéléré, sans surprise, la baisse du support historique (le papier, de plus en plus orphelin de points de vente) au profit d’un modèle de diffusion dématérialisé.