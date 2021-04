La transition énergétique bouscule les réseaux électriques

La montée en puissance des énergies renouvelables et les besoins croissants d’interconnexions déplacent les points d’équilibre des réseaux de transport du courant. En Belgique, l’axe ouest-est est au bord de la saturation. Avec la Boucle du Hainaut, Elia veut ouvrir une nouvelle voie, notamment pour faire passer l’électricité offshore.

Elle porte bien son nom : la Boucle du Hainaut doit… boucler le réseau de transport électrique haute tension de notre pays. Une sorte de « chaînon manquant » capable, d’ici 2028, de transporter 6 GW – l’équivalent de la puissance de l’actuel parc nucléaire belge – de courant alternatif à 380.000 volts (380 kV) entre les postes d’Avelgem et Courcelles. Avec Ventilus, son pendant flamand entre Stevin et Izegem, cette boucle permettra de faire transiter davantage de courant de l’ouest vers le centre et l’est du pays.

