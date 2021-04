Irlande du Nord: une controverse politique mène à un week-end de violences

Pendant que les partis politiques se déchirent, les jeunes descendent dans les rues et s’en prennent aux forces de l’ordre. A Derry, Belfast et Newtownabbey, plusieurs nuits d’émeutes se sont succédé et les autorités peinent à apaiser les tensions.

L’Irlande du Nord fait rarement les gros titres des journaux britanniques. Et pour cause : la province compte seulement 1,8 million d’habitants, et sa vie politique est si intrinsèquement liée au communautarisme et à l’héritage de la guerre civile qu’il est difficile de démêler le local du national.

Pourtant, en ce week-end du 23ème anniversaire des Accords de Paix, des images d’émeutes sont apparues sur les écrans des foyers de Grande-Bretagne. Voilà sept jours que les jeunes de Derry se rebellent et attaquent la police à coups de bouteilles, briques et cocktails Molotov dans le quartier unioniste de Waterside. A Belfast, Carrickfergus et Newtownabbey, des violences ont également éclaté vendredi, samedi et dimanche soir.