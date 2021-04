Le livre «Le clan Reynders» met à nu le système Fontinoy

Commençons par ce qu’il n’est pas. Le clan Reynders (éd. Kennes), qui sort mercredi en librairie, n’est pas un pamphlet anti-Didier Reynders. Si l’enquête du journaliste d’investigation Philippe Engels s’attarde sur certains choix politiques de l’ancien ministre libéral, elle ne révèle pas de faits pénalement répréhensibles le concernant. Ce n’est pas non plus un tract anti-MR ; des hommes politiques socialistes en prennent également pour leur grade. Non, l’ouvrage édité ces dernières semaines dans le plus grand secret raconte avant tout, dixit l’auteur, « l’étonnant compagnonnage entre un leader politique considéré comme l’un des plus brillants des dernières générations et un petit bonhomme gris sans envergure mais au toupet inaltérable ». On a nommé : Jean-Claude Fontinoy.