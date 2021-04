Les autotests, une arme à double tranchant contre le coronavirus

A partir de ce 6 avril, les Belges peuvent se tester à la maison pour savoir s’ils sont positifs au covid. Une option de plus dans l’arsenal sanitaire qui n’arrive peut-être pas au meilleur moment.

Nouveauté au rayon coronavirus de votre pharmacie. À partir de ce mardi 6 avril, vous pouvez acheter un autotest à ramener à la maison pour un prix qui devrait tourner autour des 7 à 10 euros. Une fois bien installé, il faudra vous enfoncer une sorte de gros coton-tige dans le nez, déposer votre prélèvement dans une solution et attendre de voir si une petite barre apparaît dans les 15 à 20 minutes, façon test de grossesse.

Vous êtes négatif ? Félicitations ! Vous pouvez continuer à vivre « normalement version 2021 », c’est-à-dire en respectant toutes les règles actuelles ainsi que les gestes barrières, port du masque inclus. Vous êtes positif ? Alerte ! Annulez tous vos plans et prenez contact le plus vite possible avec votre médecin généraliste.