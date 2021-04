Disparition d’Estelle Mouzin: Monique Olivier reconnaît un rôle dans la séquestration

Nouveau rebondissement dans la triste disparition d’Estelle Mouzin. Ce lundi soir, nos confrères de FranceInfo annoncent que Monique Olivier, l’ex-épouse de Michel Fourniret, a reconnu un rôle dans la séquestration d’Estelle Mouzin dans les Ardennes. « Elle n’était pas en Seine-et-Marne [département où l'enfant a été enlevée] mais était présente au moment où Estelle était dans les Ardennes, vivante », a précisé maître Seban, un des avocats d’Eric Mouzin, le père de la fillette. « Ce sont des déclarations qu’elle n’avait pas faites jusque-là et que Michel Fourniret n’avait pas faites non plus. »

Conséquence directe, les recherches qui avaient été arrêtées vendredi passé vont reprendre ce mardi. Plusieurs opérations de fouilles ont déjà été menées ces derniers mois, mais sans percée, notamment en octobre en présence du septuagénaire tueur en série, dont l’état de santé s’est entre-temps dégradé.