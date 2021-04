Michel-Ange Balikwisha: «Ce qu’il m’arrive est incroyable»

Inconnu au bataillon en début de saison, même si son bagage technique et son important volume de courses affichés avec les Espoirs laissaient présager une éclosion au plus haut niveau, mais sans doute pas aussi rapide, Michel-Ange Balikwisha est devenu dimanche le meilleur buteur du Standard en championnat. Sa septième réalisation, empreinte de la légèreté qui l’habite et d’une superbe maîtrise technique, tant dans le contrôle que dans la finition, valait le détour. « Je n’aurais jamais imaginé devenir le meilleur buteur du club », confie le jeune ailier de 19 ans. « À chaque fois que je discute avec mes proches, je leur dis que ce qu’il m’arrive est incroyable… »