Cet homme politique islamo-conservateur peut faire basculer l’élection de mars 2021. Et bouleverser au passage la vie politique israélienne.

Portrait

Binyamin Netanyahou a franchi le Rubicon au mois de janvier dernier. A Nazareth, où se trouve la plus grande proportion de Palestiniens de citoyenneté israélienne, il promet une nouvelle ère : « Si les Juifs et les Arabes peuvent danser ensemble dans les rues de Dubaï, ils peuvent le faire ici en Israël. » Après avoir normalisé les relations avec les pays du Golfe, il met en scène l’ouverture à une communauté marginalisée, minée par l’insécurité et la pauvreté.